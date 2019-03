L'incendio parte dalla canna fumaria e divampa sul tetto della palazzina

Erano circa le 13.20 di mercoledì, quando i vigili del fuoco di Caldiero e Verona sono intervenuti per l'incendio di un tetto a Badia Calavena.

Le fiamme partite da una canna fumaria hanno interessato circa 50 metri quadri della copertura ventilata di una palazzina di 4 appartamenti, situata in via Stretta.

I pompieri, giunti sul posto con tre automezzi e 9 uomini, hanno lavorato fino alle 16.20 circa per spegnere il rogo, scoperchiando circa un terzo dell'intero tetto per asportare i listelli e le guaine di coibentazione incendiate e verificare che il fuoco non covasse all'interno.