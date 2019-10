Un incendio distrugge il tetto di una casa: pompieri al lavoro tutta la notte

È scattata in piena notte, tra venerdì e sabato, l'allerta a Verona, per un incendio divampato in un'abitazione di via Faccio.

Avvisati di quanto stava avvenendo dai residenti della zona, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con 2 mezzi e 7 unità: le fiamme hanno distrutto il tetto in legno della casa disabitata, rendendola inagibile, la quale sarebbe stata occupata abusivamente da due persone. Le operazioni di spegnimento si sono concluse solamente intorno alle 6.20 del mattino e sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e il 118, ma fortunatamente nessun ferito è stato regsitrato.

Ancora da appurare le cause che hanno dato vita al rogo.