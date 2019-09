Fulmine si abbatte sul tetto di una casa: pompieri in azione per spegnere l'incendio

Alle ore 17.10 di venerdì 6 settembre, un fulmine ha colpito un'abitazione sventrandone una porzione del tetto. Il fatto, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Verona, è accaduto in via Trinità a Buttapietra.

All'interno, quando il fulmine ha colpito il tetto, vi erano due persone che fortunatamente sono uscite illese. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che, a causa del fulmine, ha interessato sia il contatore elettrico sia la conduttura del gas che riforniscono l'abitazione.

In seguito, i pompieri hanno provveduto a smassare il materiale presente sul solaio per poi verificarne la sua stabilità. Al momento sono ancora in corso accertamenti per mettere in sicurezza lo stabile.

