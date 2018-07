Divampa un incendio sul tetto di una casa: 200 metri quadrati in fumo

Ci è voluta un'intera notte di lavoro ai vigili del fuoco per domare l'incendio scoppiato nella serata di mercoledì a Belfiore e mette in sicurezza l'abitazione coinvolta.

Erano circa le 20 quando le fiamme sono divampate sul tetto in legno ventilato di una casa a due piani di via Monti Lessini, divorandone circa 200 metri quadrati, per cause ancora da chiarire. Sul posto si sono quindi diretti 6 mezzi dei pompieri, che hanno lavorato fino alle sei del mattino per estinguere i vari roghi.

Al termine delle operazioni nessun ferito è stato registrato, mentre il primo piano dell'abitazione è stato dichiarato inagibile.