Va a fuoco il tetto di una carrozzeria e i vigili del fuoco salvano l'attività

È scattato intorno alle 13.30 l'allarme che ha portato i vigili del fuoco di Verona ad intervenire a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Comun, dove aveva preso fuoco il tetto di una carrozzeria a causa di un camino.

I pompieri si sono precipitati sul posto con tre squadre e nove unità, le quali hanno raggiunto la sommità della struttura con l'autoscala ed hanno tagliato circa 10 metri quadrati di copertura metallica per raggiungere il fuoco che avanzava nel tetto. Utilizzando una modesta quantità di acqua il rogo è stato estinto ed è stata salvaguardata l'attività, che non ha subito danni sostanziali, salvo per un pò di fumo di combustione che ha invaso i locali della carrozzeria.