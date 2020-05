Durante i lavori di costruzione, prende fuoco la copertura di un capannone

Nel pomeriggio di martedì, i vigili del fuoco di Verona sono dovuti accorrere al civico 1 di via dell'Industria, nel comune di Veronella, dove era scoppiato un incendio.

Le fiamme avevano interessato la copertura di un nuovo capannone industriale in costruzione, durante le fasi di lavorazione. I pompieri sono giunti sul posto con 5 automezzi di cui 2 APS, 2 ABP ed 1 autoscala, oltre a 15 uomini provenienti da Verona e dai distaccamenti di Caldiero e Legnago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse solamente intorno alle 19.45: una parte del tetto della struttura della Pentax, che produce elettropompe, è andata distrutta, mentre non sono stati registrati feriti.

