A fuoco il tetto di un palazzo a Verona Sud: pompieri al lavoro e famiglia evacuata

Nella serata di ieri, venerdì 23 marzo, un incendio è divampato all'interno di un palazzo di tre piani nella zona sud di Verona. Al civico 30 di strada Ca' Brusà l'appartamento mansardato all'ultimo piano è divenuto inagibile a causa delle fiamme che hanno interessato il tetto.

Sul posto poco dopo le ore 20 sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e nove nove agenti, i quali hanno operato oltre la mezzanotte per domare l'incendio. Per gli abitanti dell'appartamento mansardato, impossibilitati a trascorrere la notte in casa, è stato messo a disposizione quello del piano terra non interessato dalle fiamme o dal fumo.