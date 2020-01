Scoppia un incendio nella taverna di una casa: pompieri domano il rogo

L'incendio di un'abitazione di San Giovanni Lupatoto, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì.

Il fuoco si è sviluppato all'interno di una taverna, posta al piano interrato, situata al civico 154 di via Cesare Battisti, così i pompieri sono intervenuti intorno alle 14.30 con due squadre per spegnere le fiamme, che avevano avvolto parte dell'arredamento e la centrale termica: danni da calore e da fumo sono stati riscontrati sull'intera superficie di circa 150 metri quadrati, ma fortunatamente nessun componente delle tre famiglie che utilizzano abitualmente i locali è rimasto ferito.

Fino a quando non sarà valutata la stabilità della struttura colpita dall'incendio, la parte di cortile posta sopra la taverna è stata prudenzialmente chiusa al transito, mentre il resto della casa adiacente non è stata interessata dall'evento.

Le verifiche dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 17.30 ed i tre mezzi hanno fatto ritorno in centrale.