Tabaccheria a fuoco, intervengono i pompieri: due famiglie evacuate dall'edificio coinvolto

Poco prima delle 5 della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 gennao, i vigili del fuoco sono intervenuti a Caprino Veronese in seguito all'incendio scoppiato in una tabaccheria.

Avvertiti per la fuoriuscita di fumo dall'attività commerciale, situata in via Mazzini, una squadra di pompieri inviata dal distaccamento di Bardolino, ha raggiunto in pochi minuti il luogo dell'incendio. Entrati muniti di autorespiratore, i vigili hanno trovato il focolaio d'incendio al piano interrato, nei pressi di un piccolo deposito. Da lì, fumo e calore si erano diffusi al piano superiore, danneggiando anche il resto dell'attività, complessivamente ampia circa 40 metri quadrati.

La rapida estinzione del fuoco e l'evacuazione dei fumi, ha permesso provvidenzialmente di contenere i danni, impedendo che l'evento si espandesse anche ad altre parti dell'edificio. In via precauzionale, nel corso dell'intervento, le due famiglie che abitavano nei piani superiori dell'edificio sono state evacuate, per poter poi fare ritorno a casa illese alla fine delle operazioni, nel complesso durate circa 3 ore. Secondo quanto comunicato dai pompieri, gli edifici non hanno in ogni caso subito danni di natura statica.