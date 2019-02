Incendio in una piccola struttura: danni anche per due auto parcheggiate

Intervento all'alba di mercoledì per i vigili del fuoco, che sono accorsi nella zona di Quinto. Al civico 41 di via Mezzomonte infatti, le fiamme sono divampate in una piccola struttura munita di tettoia che offriva riparo a due auto, intorno alle ore 5. I pompieri sono riusciti a domare il rogo, ma non sono riusciti ad impedire che il piccolo edificio crollasse sui veicoli, andati a loro volta danneggiati.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio, ma fortunatamente non risultano esserci feriti.