Incendio ad un sottotetto, residente in pericolo tratto in salvo dai pompieri

Poco prima delle 23 di ieri, 29 giugno, i vigili del fuoco veronesi sono intervenuti in via Serena 18 a San Martino Buon Albergo per l'incendio di un sottotetto utilizzato come ripostiglio.

Il rogo ha interessato circa 150 metri quadrati di superficie di una abitazione su tre piani e il fumo prodotto ha costretto un giovane residente a rifugiarsi sul balcone in attesa dei soccorsi.

Intervenuti con nove unità, due automezzi e un'autoscala, i pompieri hanno raggiunto il residente in pericolo indossando degli autorespiratori ed hanno fornito una maschera specifica anche al giovane. Protetto da fumo e calore e potendo respirare aria pulita, il ragazzo è stato tratto in salvo ed accompagnato fuori della casa dove è stato affidato al personale di un'ambulanza.

Durante le operazioni, la viabilità nella zona è stata regolata da alcune pattuglie dei carabinieri.

L'evento è risultato di notevole complessità a causa degli accessi limitati e delle elevate temperature raggiunte ed è andato avanti tutta la notte.