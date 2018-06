Le fiamme divampano in una casa: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Erano circa le 23 di lunedì, quando le fiamme sono divampate in via Guastalla, a Sommacampagna.

Stando alle prime informazioni l'incendio sarebbe partito da un'auto parcheggiata nella rimessa e avrebbe riguardato poi la villetta, che fortunatamente sarebbe risultata essere disabitata. I vigili del fuoco si sono diretti sul posto con 12 unità e hanno lavorato incessantemente fino a mattina inoltrata per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.