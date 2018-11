Le fiamme divampano nel soffitto di una palazzina: domate dai pompieri

Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nella serata di domenica in via Giovanni Verga, a Verona, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e nessuno è rimasto ferito.

Erano circa le 20.15, quando è scattato l'allarme per un incendio scoppiato nella soffitta di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina di borgo Milano, dove erano stati accumulati alcuni effetti dai proprietari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e due mezzi di supporto, tra cui un'autoscala, per poter raggiungere più agevolmente il punto in cui sono divampate le fiamme. Alla fine il rogo è stato domato senza particolari problemi dai pompieri, i quali hanno messo in sicurezza lo stabile e riportato la situazione alla normalità.