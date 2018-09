Domate dai vigili del fuoco le fiamme divampate in un silos di trucioli

È stato domato senza particolari conseguenze, l'incendio scoppiato ad Asparetto di Cerea nella tarda mattinata di mercoledì.

Erano circa le 11.50 quando i vigili del fuoco sono stati avvisati delle fiamme divampate al'interno di un silos contenente alcuni trucioli della Delta Mobili. In via Brunelleschi si sono così recati due mezzi dalla stazione di Verona e uno da quella di Legnago, con i pompieri che hanno lavorato fino alle 17 per estinguere il rogo innescato probabilmente da una scintilla.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni particolari all'azienda.