Incendio a Povegliano, primi dati di Arpav buoni ma manca la diossina

Gli esiti hanno rilevato valori molto bassi delle concentrazioni misurate nell'immediatezza dell'evento. Seguiranno prossime comunicazioni relative ai successivi campionamenti.

Questo è il primo responso di Arpav dopo le analisi dell'aria eseguite domenica mediante canister, per l'incendio divampato alla Sev di Povegliano nella mattinata di domenica. I campionamenti sono stati eseguiti in diversi punti del comune, per comprendere il livello di inquinamento dopo la grande quantità di fumo che si è alzata dai rifiuti in fiamme.

I dati forniti ora non contengono ancora i valori di diossina, che verranno forniti in seguito, ma restano comunque confortanti per le popolazioni dei comuni interessati.

