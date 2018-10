Fiamme nel seminterrato di una palazzina: due persone intossicate

Allarme incendio nella serata di giovedì a San Bonifacio, con un bilancio finale di due persone portate in ospedale per una lieve intossicazione.

Poco dopo le 20.30, nel seminterrato di una palazzina di via Udine, un rogo ha preso vita da un elettrodomestico, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto si sono così precipitati tre mezzi e una decina di unità dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscriverlo alla stanza, impedendo che le fiamme si propagassero per l'edificio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 22.30, nel frattempo sul posto sono arrivate anche due ambulanze ed un'auto medica del 118, che hanno prestato soccorso a due persone rimaste lievemente intossicate, probabilmente nel tentativo di spegnere l'incendio: entrambe sono stato condotte in codice verde all'ospedale Fracastoro.

Sul luogo del rogo erano presenti anche i carabinieri.