Le fiamme divampano nello scantinato di una casa: incendio domato

Un incendio in abitazione ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nella serata di domenica.

Intorno alle 22 due squadre sono intervenute in via Venezia, a Bovolone, a causa delle fiamme che si erano sviluppate nello scantinato di una casa. Il rogo è stato domato senza particolari problemi dai pompieri, che si sono trattenuti sul posto fino alle 2.30 di notte per completare le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, utili ad evitare che nuovi focolai possano svilupparsi.