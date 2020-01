Fumo da un edificio disabitato, arrivano i vigili del fuoco: incendio domato

I vigili del fuoco di Verono stati chiamati all'intervento nel tardo pomeriggio di domenica, per un rogo divampato in un edificio disabitato.

Due mezzi dei pompieri, intorno alle 18.20, si sono diretti in via Enrico Toti, praticamente di fronte alla Chiesa del Buon Pastore, dove del fumo fuoriusciva da una casa disabitata e composta quasi unicamente dalla struttura in cemento. In breve tempo gli operatori sono riusciti a riportare la situazione alla normalità e a rimettere la zona in sicurezza. L'edificio sarebbe spesso frequentato da senzatetto alla ricerca di un riparo dalla notte e dall'inverno: possibile dunque che l'incendio si sia sviluppato dal tentativo di creare una fonte di calore.