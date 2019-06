Incendio e fumo in Valpolicella: le fiamme divampano in un salumificio

Numerose chiamate di passanti che hanno notato al cielo un grande colonna di fumo, hanno avvisato i vigili del fuoco dell'incendio che si era propagato presso il salumificio Coati, situato in via Leonardo da Vinci ad Arbizzano, nella giornata di mercoledì.

Dalle 13 in poi, 10 mezzi e 25 unità dei pompieri si sono diretti sul posto per domare il rogo che ha coinvolto la parte della struttura che ospitava il magazzino automatizzato. Il tempestivo intervento ha permesso di tenere sotto controllo l'incendio, che fortunatamente non avrebbe provocato feriti, ma le operazioni di spegnimento proseguiranno verosimilmente per tutta la giornata di mercoledì.