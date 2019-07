Un cane è sopravvissuto all'incendio di tre roulottes scoppiato a Verona

Due animali sono morti, mentre un terzo si è salvato dall'incendio che nel pomeriggio di sabato ha distrutto 3 roulottes e 1 furgone parcheggiati in un campo di circa mille metri quadrati in via Chioda, a Verona.

Erano circa le 14.30 quando il proprietario è tornato trovando i mezzi avvolti dalle fiamme: sono stati così allertati immediatamente i vigili del fuoco, che hanno inviato due squadre sul posto. Dopo aver abbassato la temperatura per scongiurare l'esplosione di 2 bombole di gpl, i pompieri hanno spento il resto delle sostanze combustibili, legno e sterpi, e arrestato l'avanzamento di un fronte di fuoco che stava per coinvolgere una ulteriore struttura nell'appezzamento limitrofo.

Un intervento che però non è bastato a salvare la vita a due cani che si trovavano all'interno di una roulotte, forse per metterli al riparo dalla calura di questi giorni, i quali sono morti carbonizzati, sopraffatti da fumo e calore. Incolume invece il terzo cane del custode del terreno, che è stato ristorato dai soccorritori.

L'intervento è durato più di 3 ore ed ha impegnato 7 unità dei vigili del fuoco, mentre le indagini del caso verranno svolte dal personale della Polizia di Stato.