Fiamme in un edificio rifugio per senzatetto: pompieri in azione e indagini in corso

Erano le ore 23 circa della serata di ieri, sabato 11 agosto, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire, dopo che qualcuno aveva avvistato una nube di fumo fuoriuscire da un edificio in disuso, sito in via Porto San Michele 1 a Verona.

L'incendio si era sviluppato in un vano al piano seminterrato, divenuto rifugio per senzatetto, ed aveva interessato alcuni arredi e dei materassi.

L'intervento dei pompieri è durato circa due ore ed ha impegnato in tutto due squadre e sette unità. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per svolgere le indagini di competenza in relazione all'episodio.