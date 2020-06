Fiamme divampano in un residence di Peschiera: due appartamenti resi inagibili

Erano da poco passate le 11.30 di martedì, quando una chiamata di alcuni vicini ha allertato i vigili del fuoco di un incendio scoppiato in un appartamento di Peschiera del Garda.

Le fiamme sono divampate in un complesso residenziale situato al civico 12 di via Toscana e sul posto sono stati inviati 5 mezzi dei pompieri e 18 unità, raggiunti anche dai carabinieri. Il rogo è riuscito ad intaccare anche l'abitazione al piano superiore e successivamente è stato domato dai vigili del fuoco di Bardolino: entrambe le abitazioni sono state poi dichiarate inagibili.

