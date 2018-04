Incendio a Povegliano, porte e finestre chiuse anche a Villafranca: "Vietati eventi all'aperto"

A seguito del notevole incendio sviluppatosi questa mattina, domenica 15 aprile, presso la sede della ditta Sev a Povegliano Veronesese, con innalzamento di una alta colonna di fumo che si è propagata anche nel territorio del Comune di Villafranca di Verona, anche il sindaco villafranchese Mario Faccioli ha diramato un'ordinanza specifica.

Stando alle ultime informazioni disponibile, infatti, le operazioni di spegnimento non si esauriranno in giornata. La ditta Sev si occupa della gestione di rifiuti, in particolare carta, plastica ed altre sostanze, pertanto non è possibile stabilire con certezza la natura delle sostanze contenute nella nube di fumo che si è sviluppata in seguito al rogo.

Porte e finestre chiuse a Villafranca

Il Sindaco di Povegliano ha già comunicato che risulta essere presente sul luogo dell'incendio il personale dell'ARPAV per i rilievi del caso. Dal canto suo, lo stesso sindaco di Villafranca di Verona Mario Faccioli ha ordinato a sua volta «ai fini precauzionali e fino all'esito delle analisi in corso da parte di ARPAV» a tutta la popolazione e su tutto il territorio comunale «di tenere chiuse porte e finestre e qualsiasi altra apertura delle abitazioni».

Divieto di consumare ortaggi coltivati a uso domestico

Nell'ordinanza del sindaco si sollecitano inoltre i cittadini a «tenere spenti i sistemi di aria condizionata ed ogni altra apparecchiatura che porti aria esterna nei locali». Infine anche per quanto riguarda il territorio di Villafranca è stato vietato «lo svolgimento di manifestazioni, o eventi all'aperto che comportino riunione di persone», così come anche è stato vietato «di consumare verdure ed ortaggi coltivati per uso domestico negli orti, raccolti dalla data odierna e fino a nuova disposizione». Infine, l'invito rivolto a tutti i residenti «ad adottare tutti i comportamenti utili e necessari ad evitare di esporsi o di respirare le emissioni derivanti dall'incendio».

Ordinanza del sindaco a Castel d'Azzano

Nell'ultima ora una nuova ordinanza è stata promulgata anche dal sindaco di Castel d'Azzano Antonello Panuccio che, di fatto, intima alla popolazione locale di rispettate le medesime precauzioni e divieti già esposti per quel che riguarda il territorio di Povegliano e Villafranca.