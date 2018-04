Incendio di Povegliano. Allerta inquinamento rientrata e demolizione conclusa

Rientra l'allame inquinamento scoppiato nel Villafranchese, in seguito all'incendio divampato domenica mattina a Povegliano nell'azienda Sev, che si occupa dela gestione di rifiuti.

Nella tarda mattinata di mercoledì, si sono riuniti allo stesso tavolo i sindaci dei territori coinvolti, i tecnici comunali, quelli di Arpav, Ulss 9, vigili del fuoco ed enti superiori, i quali hanno deciso di ritirare tutte le ordinanze e revocare le misure cautelative lanciate i giorni scorsi. Solamente a Povegliano, e fino alla mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile, i residenti sono comunque invitati a non trascorrere troppo tempo all'esterno e mantenere chiuse le finestre.

I valori riscontrati da Arpav quindi non sono preoccupanti, ma nuovi campionamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni per monitorare la situazione, mentre l'Ulss verificherà le opportune verifiche sui prodotti alimentari. È quindi consigliato pulire frutta e verdura prima di mangiarle.

Nel frattempo, in via Amos Zanibelli, si sono conclusi i lavori di demolizione delle parti pericolanti e pertanto i vigili del fuoco possono procedere con i lavori di smassamento e spegnimento.