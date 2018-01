Incendio sul tetto di una palazzina: quattro famiglie sono state evacuate

I vigili del fuoco, nella tarda mattinata di giovedì, sono accorsi in località Maso di Sopra, nel comune di Roveré Veronese, dove è scoppiato un incendio sul tetto di una casa.

Buona parte della copertura in legno, circa 600 metri quadrati, di una palazzina di 3 piani con 13 unità abitative è stata interessata dalle fiamme e sul posto si sono diretti 5 mezzi dal comando dei pompieri di Verona e 1 da Vicenza, che con 2 autoscale e 14 unità di personale, sono riusciti ad impedire che il fuoco, spinto dal forte vento, si propagasse al resto dell'edificio.

La palazzina è stata dichiarata inagibile e 4 famiglie, una decina di persone in tutto, dovranno essere ospitate in altre strutture messe a disposizione dal comune di Roverè, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche nel pomeriggio.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, che ha offerto assistenza ai vigili del fuoco.