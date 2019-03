Fiamme sul tetto di una palazzina: pompieri al lavoro nel Villafranchese

È scattato poco prima delle 7 del mattino di lunedì l'intervento dei vigili del fuoco all'Alpo, frazione di Villafranca, per l'incendio che ha interessato un'abitazione.

Quattro mezzi si sono alternati per domare le fiamme che si sono sviluppate sul tetto di una palazzina di via Ognissanti: già intorno alle 8 del mattina la situazione era sotto il controllo dei pompieri, mentre saranno da comprendere le cause e valutare i danni all'edificio.