Incendio di Oppeano. Prime analisi Arpav positive, grazie anche al vento

ARPAV ha comunicato ai sindaci dei comuni interessati e all’Ulss 9 i risultati delle analisi effettuate ieri durante l’incendio all’azienda Feroni di Oppeano (VR). Si tratta dei campioni d’aria prelevati con i campionatori istantanei “canister” nell’immediatezza dell’evento a Oppeano in via Quaiotto nei pressi dei civici 15 e 22, zona della ricaduta dei fumi. Le analisi hanno rilevato la presenza di inquinanti tipici della combustione in modeste concentrazioni.

Questa la nota diffusa dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto sui rilevamenti eseguiti dopo il rogo esploso lunedì nella Bassa Veronese.

Nel primo rapporto di prova si rileva la presenza di toluene, appena sopra il limite di rilevabilità, nel secondo si rileva la presenza di benzene (8 ppb), valore che si può rinvenire in un giorno invernale di alto traffico.

Per gli altri parametri si registrano valori bassi per un incendio, dovuti alla tipologia di sostanze combuste (solventi) e al forte vento presente (circa 5 m/s).

I valori rilevati sono tutti da 2 a 3-4 ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli considerati accettabili in ambiente lavorativo, definiti da organismi di riferimento del settore (OSHA e ACGIH) o dalla normativa (D.Lgs. 81 per il Benzene).

I primi risultati dunque scongiurerebbero un problema ambientale che possa minare alla salute dei residenti della zona. Questione che, in via preventiva aveva spinto i sindaci della zona ad emettere delle ordinanze per preservare la salute dei propri cittadini.

Il pericolo diossina pare dunque essere rientrato, ma resta valido il consiglio di lavare bene ortaggi e verdure prima di consumarli.

