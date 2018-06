Incendio in un'abitazione di Verona: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Vigili del fuoco al lavoro nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 giugno, dopo che in un'abitazione di Borgo Venezia a Verona è scoppiato un incendio. I pompieri si sono recati sul posto con una squadra di cinque uomini e un'autobotte di supporto a titolo precauzionale, quando erano circa le ore 1.25. Le persone che si trovavano all'interno dell'appartamento con sede in via Badile, sono state prontamente fatte evacuare.

Al momento non risultano fortunatamente feriti a seguito dell'incendio, una sola persona, la quale avrebbe inalato del fumo, è stata accompagnata in ospedale e subito dimessa dopo gli opportuni accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Le operazioni dei pompieri di spegnimento delle fiamme, alla cui origine potrebbe esserci un corto circuito, si sono concluse dopo alcune ore, con i vigili del fuoco che hanno fatto rientro al Comando verso le 5. Nella mattinata odierna sono invece proseguiti i lavori per mettere in sicurezza le aree danneggiate nel rogo.