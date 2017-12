Incendio nella notte a Veronetta: le fiamme divampano in un appartamento

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre è scattato l'allarme nella zona di Veronetta, per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio di via San Nazaro.

È arrivata intorno a mezzanotte la chiamata ai vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto tre mezzi ed evacuato lo stabile, mentre polizia di stato e polizia municipale chiudevano la strada. L'edificio è stato evacuato, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti od intossicati, nel rogo esploso probabilmente per un guasto ad una caldaia. Alla fine i residenti sono potuti rientrare nelle loro case, fatta eccezione per coloro che risiedono nell'abitazione da cui sono partite le fiamme, che è stata dichiarata inagibile.