Rogo in un negozio a San Martino: fermato l'uomo ritenuto responsabile

Non sarebbe stato un incidente a provocare l'incendio del negozio Nuova Moto Felix, situato in via XX Settembre a San Martino Buon Albergo, scoppiato la sera del 18 settembre. I carabinieri infatti hanno fermato un uomo italiano, ritenendolo responsabile del rogo divampato al piano terra della palazzina.

Quella notte numerose famiglie furono costrette ad abbandonare la loro abitazione, con l'amministrazione comunale che si è messa subito in moto per trovare un rifugio per gli sfollati. Fortunatamente non sono state registrate vittime nell'occasione, ma solamente un ferito lieve.