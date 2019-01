Mezzo agricolo divorato dalle fiamme: incendio domato dai vigili del fuoco

Momenti di apprensione nella mattinata di martedì a Castelnuovo del Garda, per un incendio divampato su un mezzo agricolo.

Erano circa le 8 del mattino in località Praietta, quando le fiamme sono divampate su un veicolo utilizzato per distribuire mangimi agli animali, che in quel momento si trovava all'aperto, tra due stalle della società agricola proprietaria. Lanciato l'allarme, sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco di Bardolino e uno da Verona, che sono riusciti celermente a domare il rogo: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, ma il mezzo è andato completamente distrutto, mentre non sono ancora state comunicate le cause dell'episodio.