Brucia il tetto di un McDonald's a Verona: incendio domato dai pompieri

Una densa colonna di fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio di Pasquetta. Diverse chiamate infatti, da parte di cittadini e lavoratori, sono arrivate alla centrale dei vigili del fuoco per avvisarli dell'incendio che si era sviluppato sul tetto del McDonald's situato in via Preare.

Così, intorno alle 13.40, quattro mezzi dei pompieri, tre da Verona e uno da Bardolino, si sono diretti sul posto per domare le fiamme divampate sulla copertura, che hanno coinvolto l'impianto fotovoltaico e quello di condizionamento. Il rogo non avrebbe coinvolto l'interno della struttura e la situazione, dopo circa un'ora di lavoro sarebbe oramai sotto controllo, mentre nessuna persona risulta essere rimasta ferita.