Scoppia un incendio in una palazzina del centro: a bruciare è un materasso

È scattata l'allerta nel primo pomerggio di mercoledì al civico 6 di via Fama, a Verona, per un incendio scoppiato al primo piano della palazzina.

Così, intorno alle 14, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con due mezzi: le fiamme avevano attecchito il materasso di un letto, forse a causa di un mozzicone di sigaretta. Evacuati i presenti, nessuno dei quali è rimasto ferito, i pompieri sono riusciti ad estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l'area in circa due ore e mezza.