Scoppia un incendio in un market: quattro studentesse intossicate

Quattro persone sono state portate in ospedale per un'intossicazione da fumo, dopo un'incendio scoppiato nelle prime ore di mercoledì.

Le fiamme hanno preso vita nel market gestito da cittadini cinesi situato in via San Nazaro, a Verona. Il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un guasto elettrico e avrebbe poi fatto presa su un frigorifero e su dell'altro materiale presente nell'attività: il fumo sviluppatosi, a quel punto sarebbe salito al piano superiore, provocando l'intossicazione di quattro studentesse che stavano dormendo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio, reso in parte inagibile per i danni all'impianto elettrico, mentre il personale del 118, arrivato con un'automedica e due ambulanze, ha prestato le prime cure alle giovani e le ha poi trasportate negli ospedali di borgo Trento e borgo Roma: fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto anche la Polizia.