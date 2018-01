Il fumo si alza da una fabbrica: macchinario in fiamme e pompieri sul posto

Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco da parte di persone che hanno visto alzarsi una preoccupante colonna di fumo da un edificio situato in via Papa Giovanni XXIII, a Tregnago.

Le fiamme infatti avevano intaccato un macchinario di una fabbrica che si occupa della lavorazione di pellami, divorando anche dell'altro materiale cartaceo che si sarebbe trovato lì vicino. Sul posto si sono diretti allora, intorno alle 16, 7 pompieri con 3 automezzi, i quali sono riusciti a domare il rogo, mentre le operazioni di messa in sicurezza dell'area vanno avanti.

Anche un'ambulanza del 118 si è diretta alla fabbrica per verificare le condizioni delle 4 persone presenti al momento dell'incendio, per le quali non è stato necessario il ricovero in ospedale.