Incendio in una ditta di marmi: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un brutto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, venerdì 22 dicembre, quando erano circa le ore 23 nei pressi di un'azienda di marmi a Volargne in via dell'Industria.

Secondo le prime informazioni disponibili, a prendere fuoco è stato proprio un macchinario all'interno della ditta durante la fase di pulizia dello stesso. Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri di Bardolino e Verona, sopraggiungendo con cinque mezzi e nel complesso tredici uomini.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo per cercare di sedare le fiamme e le operazioni si sono protratte fino a notte fonda. La messa in sicurezza del sito gli ha impegnati fino a circa le ore 4 di questa mattina, quando hanno finalmente potuto fare rientro tutte quante le squadre entrate in azione.