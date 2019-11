Incendio nel tunnel di un garage di un'abitazione: paura per un'auto in fiamme

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti nella notte di martedì a Lugagnano di Sona, dove si è verificato un incendio.

Poco prima delle ore 23 infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti con 4 mezzi via Don Nascimbeni, dove un'auto aveva preso fuoco nel tunnel che porta ai garage di alcune villette a schiera, situate in una zona residenziale. Il rumore e alcune piccole esplosioni provenienti dal veicolo hanno messo in allerta anche i vicini, oltre allo stesso padrone di casa, i quali sono scesi in strada a vedere cosa stesse accadendo.

Lanciato dunque l'allarme, sul posto sono arrivati pompieri, che hanno lavorato quasi fino alle 2 di notte per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona fortunatamente risulta essere rimasta ferita nell'episodio, per quanto riguarda invece le cause del rogo non sono ancora chiare, ma potrebbe non essere partito dal veicolo: potrebbe infatti essere stato avviato da alcuni braci raccolte in un secchio, non del tutto spente.