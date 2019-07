Incendio alla Isello Vernici di Brendola, chiusa A4 e pompieri anche da Verona

Nella tarda mattinata di oggi, 1 luglio, un vasto incendio si è sviluppato nella ditta Isello Vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata dall'azienda e fin da subito il rogo ha destato preoccupazione per ragioni di sicurezza e ambientali.

Anche i vigili del fuoco di Verona, oltre a quelli di Padova e Treviso, sono andati ad aiutare i colleghi vicentini, in difficoltà perché le fiamme sono difficili da domare e c'è il rischio che possano raggiungere dei depositi sotterranei dove sono conservati dei solventi. Diverse esplosioni si sono sentite all'interno della Isello Vernici, ma alto anche il rischio intossicazioni, per questo sul posto sono sopraggiunti anche le forze dell'ordine, la protezione civile e i tecnici dell'Arpav ed è stata anche ordinata la chiusura del tratto adiacente dell'autostada A4.

Continui aggiornamenti sul VicenzaToday.