Scoppia un incendio in un garage di una villetta: evacuata coppia di anziani

Sono stati momenti concitati quelli vissuti a Castagnaro nella serata di lunedì, quando un incendio è divampato in una villetta di via Stazione.

Nella casa situata al civico 734 vive una coppia di anziani settantenni, che non si era accorta del rogo che aveva preso vita in garage. Il fumo che usciva dalla rimessa però ha attirato l'attenzione di un passante, di origini straniere, che è riuscito ad avvisare i residenti di quanto stava accadendo e a farli uscire dalla casa, mentre un vicino ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco della stazione di Legnago con tre autobotti, riuscendo a domare le fiamme che nel frattempo avevano attaccato l'auto della coppia e dell'altro materiale presente nel garage, oltre alla struttura. In zona sono arrivati anche i carabinieri di Castagnaro, gli agenti della polizia locale Basso Adige e il personale del 118, che ha prestato le prime cure e condotto all'ospedale Mater Salutis i due residenti, per svolgere alcuni accertamenti.

L'incendio non è arrivato all''abitazione, che resta quindi agibile, ma restano da chiarire le cause che lo hanno provocato.