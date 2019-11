Vi alloggiava un giovane, garage a fuoco: morto un cane, inagibile l'abitazione

Un garage e un appartamento inagibili, nessuna persona ferita, mentre un cane purtroppo ha perso la vita. È il bilancio dell'incendio divampato nella serata di giovedì in via delle Betulle, a Montorio di Verona.

Il tutto ha avuto luogo in un'autorimessa della palazzina situata al civico 35, nella quale alloggiava un giovane parente del proprietario di casa, stando a quanto appreso dalla Questura. A notare il fumo che usciva dal locale sarebbe stato un vicino, il quale avrebbe prontamente avvisato il ragazzo che in quel momento non si trovava all'interno: quando però il box è stato aperto, l'ossigeno ha alimentato il focolaio che avrebbe prodotto una grande fiammata e avviato così definitivamente il rogo.

Sul posto si sono diretti immediatamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e anche gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato: nell'incendio è morto il Pit, Bull di proprietà del giovane, mentre non sarebbero state necessarie le cure del 118, giunto sul posto con un'ambulanza.

La violenza dell'incendio, che stando ad alcuni residenti avrebbe provocato anche un'esplosione, ha reso quindi inagibile il garage e anche l'abitazione situata al piano di sopra del medesimo proprietario.