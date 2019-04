Furgone a fuoco nella notte, paura in città: incendio domato dai pompieri

Nel corso della notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile a Verona, nella zona di Borgo Nuovo nei pressi di via Pitagora, si è verificato l'incendio di un furgone parcheggiato. Sono stati attimi di paura per i presenti, ma fortunatamente non vi sono stati feriti, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno operato per domare le fiamme.

I pompieri sono giunti sul posto intorno alla mezzanotte con circa sette uomini e due mezzi, tra i quali un'autobotte. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza dell'area si sono protratte per un paio d'ore. Sul posto anche la polizia che ha svolto i primi accertamenti sull'avvenuto. Al momento non si conoscono le cause che possono aver provocato l'incendio.