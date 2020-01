Incendio su un furgone: code e rallentamenti in A4 per diversi chilometri

È stato un inizio di settimana difficile per coloro che lunedì mattina si sono messi in viaggio sull'A4 in direzione di Milano.

Intorno alle ore 7, un furgone ha preso fuoco tra Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione di Milano, costringendo i vigili del fuoco all'intervento. Le operazioni di spegnimento però hanno provocato diversi disagi, con code e rallentamenti che sono arrivati quasi fino a Sommacampagna.

Nel corso della mattinata, la situazione è poi migliorata piano piano.