Fiamme in un fienile a Grezzana, pompieri impegnati per diverse ore

Potrebbe essere stato un fulmine ad innescare un incendio spento oggi, 31 agosto, dai vigili del fuoco a Grezzana. Le fiamme sono divampate in un fienile in zona Cà Balai e per spegnerle i pompieri sono stati impegnati per circa cinque ore. Una squadra dei vigili del fuoco, insieme a due autobotti, è giunta a Grezzana intorno alle 11.30 di questa mattina e l'intervento si è concluso intorno alle 18.