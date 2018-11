Paura nella notte a Caselle: a fuoco due auto parcheggiate, intervengono i pompieri

Nella tarda serata di ieri, giovedì 29 novembre, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Caselle di Sommacampagna, in seguito allo scoppio di un incendio che ha visto coinvolti due veicoli regolarmente parcheggiati. Le fiamme hanno dapprima coinvolto un "maggiolone" della Volkswagen, per poi arrivare anche all'altra vettura parcheggiata al suo fianco nella piazzola di sosta di via dell'Artigianato, vicino a quella del negozio d'illuminazione Maya.

Non appena scattato l'allarme, sono intervenuti i pompieri di Verona con una squadra e cinque uomini, coadiuvati dai colleghi del distaccamento volontari di Villafranca. Il loro intervento è proseguito per circa un'ora e mezza. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, né tantomeno sono state fatte ipotesi ufficiali circa la sua origine che potrebbe comunque esser di natura dolosa, così come anche potrebbe trattarsi di un semplice guasto.