Incendio alla discoteca Art e fumo in pista: 17 le persone intossicate

A causa di un guasto alla macchina dell'aria si è verificato un INCENDIO ESTERNO con immissione di fumo all'interno della nostra casa ART ... ringrazio lo staffArt e tutti i presenti x la veloce evacuazione all'esterno ..... sono vicino ai ragazzi che si sono sentiti male e ringrazio tutti .... i Ragazzi del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e i Ragazzi non in divisa per la disponibilità data. Siamo chiusi x rimettere in ordine tutta la StrutturART.

Questa la comunicazione affidata ai social network dall'Artclubdisco, dopo l'incendio scoppiato intorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica.

Come riportato dai colleghi di BresciaToday, erano circa 700 le persone presenti in quel momento nel locale e fatte evacuare in pochi secondi, dopo che una nube di fumo ha invaso la pista. L'incendio infatti è divampato su una delle macchine dell'impianto di aerazione poste sul tetto dell'edificio, con il fumo che è finito sul dance floor tramite i bocchettoni di condizionamento.

Cinque squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul posto, insieme a decine di ambulanze del 118 e a l'elisoccorso partito da Brescia. Alla fine il bilancio è stato di 17 ragazzi intossicati, che sono stati trasportati negli ospedali della zona bresciana e mantovana, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Il locale di Madame Sisì, nome d'arte di Carlo Tessari, imprenditore originario di Monteforte d'Alpone, è frequentato anche dal pubblico veronese, presente in occasione del fatto di sabato sera, come testimoniano alcuni messaggi pubblicati sui social network.