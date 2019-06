Le fiamme divampano in una discarica: sul posto accorrono i vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella zona della discarica Pro In, a Sommacampagna, nella mattinata di giovedì.

L'allarme è scattato intorno alle 10.45, quando alla centrale dei vigili del fuoco sono arrivate alcune segnalazioni per una colonna di fumo nero che si era alzara dalla zona di Strada Casette Giacomelli. Sul posto allora sono stati inviati due mezzi da Verona e uno da Bardolino, temendo che le fiamme potessero aver intaccato i rifiuti. A prendere fuoco invece è stato un mezzo d'opera, un rullo compattatore, con i pompieri che quindi hanno potuto domare facilmente il rogo, senza particolari conseguenze.

L'incendio ha messo in allerta molti dei residenti del paese, vista la l'area in cui è esploso, preoccupati dalle possibili conseguenze ambientali nel caso fossero andati a fuoco dei rifiuti. Il Comune dunque ha emesso una nota per tranqullizzare la popolazione.

In merito all'incendio avvenuto stamattina in una discarica del territorio di Sommacampagna, in località Casetta, possiamo assicurare che è attualmente sotto controllo. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che non ha coinvolto i rifiuti depositati nel sito. È inoltre intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. L'incendio ha coinvolto un rullo compattatore per cause accidentali e non ha comunque coinvolto la discarica e neppure i rifiuti presenti in loco.