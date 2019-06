Scoppia un incendio in un deposito: vigili del fuoco chiamati all'intervento

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di lunedì, per un incendio divampato nel comune di San Giovanni Lupatoto.

A lanciare l'allarme è stato un passante, intorno alle 8.30, che aveva notato il rogo scoppiato in un deposito di materiale idraulico situato in piazza De Gasperi, nella frazione di Raldon. Al civico 48 dunque sono state inviate 7 unità con 2 mezzi dei pompieri, che si sono subiro messi all'opera per estinguere le fiamme e riportare la situazione alla normalità.