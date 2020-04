Fiamme in un deposito edile di Ca' di David, alta colonna di fumo nero

Inizialmente sembrava che fosse un incendio molto grande, dato che la colonna di fumo nero si vedeva anche dall'autostrada. Per fortuna, si è rivelato un rogo più facile da gestire del previsto e in un paio d'ore tutto è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco di Verona.

Per cause da accertare, nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, intorno alle 16, delle fiamme si sono sviluppate in un deposito edile di Ca' di David, in via Turazza. A bruciare è stato soprattutto del materiale plastico che era stato ammassato al suo interno. Sul posto, sono intervenuti undici pompieri su cinque mezzi. L'incendio è stato subito domato e, quando l'ha situazione lo ha concesso, alcuni vigili del fuoco sono ritornati in caserma, lasciando ad un gruppo di colleghi il compito della messa in sicurezza del deposito.