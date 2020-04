A fuoco la cucina di un Bed and Breakfast a Verona: intervento dei pompieri

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria continua l'attività dei vigili del fuoco di Verona, in questi giorni particolarmente impegnati in interventi di soccorso alla popolazione.

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile, oltre ad una loro operazione a Villafranca, i pompieri scaligeri riferiscono di essere intervenuti anche per l'incendio di una cucina in un Bed and Breakfast in via Marconi a Verona.

Le fiamme, spiegano i pompieri, hanno distrutto parte dell'arredamento. L'inquilino che lo occupava è stato quindi accompagnato dai sanitari, in via prudenziale, presso un ospedale veronese.