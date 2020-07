Principio di incendio in Corso Porta Nuova, anziana portata in salvo

Oggi pomeriggio, 1 luglio, un principio di incendio si è verificato in un appartamento di Corso Porta Nuova, a Verona, all'ultimo piano del numero civico 43.

La polizia locale è immediatamente intervenuta insieme ai vigili del fuoco, che hanno portato in salvo una anziana che aveva inalato fumo. La donna è stata consegnata alle cure degli operatori sanitari del Suem 118, arrivati sul posto con un'ambulanza.

La strada è stata chiusa al traffico in direzione di Piazza Bra.

Sono in corso le verifiche per risalire alle cause del rogo.